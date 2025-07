BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 0,7 Prozent auf 3,77 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,78 EUR. Bei 3,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 36.374 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 148,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

