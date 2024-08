BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Donnerstagvormittag nach

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 3,81 EUR nach.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,81 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,81 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,83 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 912 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 16.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 154,40 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,170 EUR fest.

