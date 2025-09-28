BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,54 EUR.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 16,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 27,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 132,67 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,41 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,090 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

