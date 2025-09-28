DAX23.728 -0,1%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.225 -0,1%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

29.09.25 16:11 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,54 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,54 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,61 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 62.462 Stück.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 16,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 27,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 132,67 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,41 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,090 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stabil: Borussia Dortmund erwartet im laufenden Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn

BVB-Aktie dennoch tiefer: Borussia Dortmund verteidigt zweiten Tabellenplatz

BVB-Aktie leichter: Bellingham bleibt vorerst Bankdrücker

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
