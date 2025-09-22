BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 3,58 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,58 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,57 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.881 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 13,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 28,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

Am 15.08.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,67 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,090 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

