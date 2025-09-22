BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,4 Prozent auf 3,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 903 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,080 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 15.08.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,090 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch tiefer: Borussia Dortmund verteidigt zweiten Tabellenplatz

BVB-Aktie leichter: Bellingham bleibt vorerst Bankdrücker

BVB-Aktie etwas stärker: Unentschieden gegen Juventus Turin nach denkwürdigem Abend