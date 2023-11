BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3,79 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 3,79 EUR. Bei 3,90 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 193.591 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2022 (3,48 EUR). Mit einem Kursverlust von 8,01 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 104,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren.

