BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 15:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 4,09 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117.312 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,43 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 7,72 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 37,27 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 12.05.2023 erwartet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com