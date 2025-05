Aktie im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schießt am Montagnachmittag hoch

12.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 10,7 Prozent im Plus bei 3,67 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,7 Prozent auf 3,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.190.570 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 4,29 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 14,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR. Am 09.05.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 148,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,54 Prozent gesteigert. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,277 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Borussia Dortmund kehrt in die Gewinnzone zurück - BVB-Aktie tiefer BVB-Aktie schwächer: Vertrags-Entscheidungen bei vier Stars BVB-Aktie unbewegt: 4:0 gegen Wolfsburg

