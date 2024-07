Kursentwicklung im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Vormittag fester

30.07.24 09:22 Uhr

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 3,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 0,1 Prozent auf 3,64 EUR. Bei 3,64 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 252 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 4,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,61 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 9,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR. BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 98,19 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,512 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Berater von Moukoko kritisiert den BVB: 'Viel versprochen' - Kehl reagiert - Aktie sinkt Börse Frankfurt in Grün: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu BVB beendet Asien-Reise mit versöhnlichem Sieg - BVB-Aktie leichter

