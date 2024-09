BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Montagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 3,64 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 3,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,62 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.521 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 19,64 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 9,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 154,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stabil: Borussia Dortmund zahlt wieder Dividende - Verhaltene Umsatzprognose

Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX zum Start des Freitagshandels steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen