BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3,68 EUR. Bei 3,70 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.474 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 18,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 10,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,073 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 16.08.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 154,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,88 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,160 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stabil: Borussia Dortmund zahlt wieder Dividende - Verhaltene Umsatzprognose

Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX zum Start des Freitagshandels steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen