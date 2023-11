BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 3,76 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 3,76 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,74 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.721 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 57,92 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.11.2022 auf bis zu 3,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,30 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert.

