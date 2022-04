BYD Aktie News: Anleger decken sich am Freitagnachmittag mit BYD ein

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 5,1 Prozent auf 26,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 26,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.642 BYD-Aktien.

Am 23.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,74 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 39,30 Prozent zulegen. Am 12.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 14,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 46,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 29.03.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,58 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 27,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird am 29.03.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 25.04.2022.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,13 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com