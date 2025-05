BYD Aktie News: Anleger greifen bei BYD am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 49,40 USD.

Um 15:50 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 49,40 USD nach oben. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,83 USD an. Bei 49,80 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Bisher wurden heute 7.523 BYD-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,60 USD. Dieser Kurs wurde am 25.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 10,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,57 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 48,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,97 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,89 CNY belaufen.

Am 25.04.2025 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 HKD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 178,65 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 133,60 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 01.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 18,46 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

