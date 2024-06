BYD Aktie News: BYD am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 4,6 Prozent auf 29,45 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 29,45 USD zu. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,50 USD an. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 28,50 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 27.240 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 36,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,80 USD erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,04 CNY an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 CNY aus.

Am 29.04.2024 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,43 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 123,42 Mrd. CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,32 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.08.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2024 12,04 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

