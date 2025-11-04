BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 12,39 USD.

Um 15:48 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 12,39 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 11,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 61.253 Stück.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.11.2024 Kursverluste bis auf 10,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,45 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2025. Es stand ein EPS von 0,94 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,45 HKD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,65 Prozent auf 213,05 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,85 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 31.03.2026 gerechnet.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,49 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

