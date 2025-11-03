DAX24.155 +0,8%Est505.681 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 -2,7%Nas23.780 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,57 -0,8%Gold4.013 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

BYD Aktie News: BYD tendiert am Montagnachmittag südwärts

03.11.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD tendiert am Montagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 12,73 USD.

BYD Co. Ltd.
10,92 EUR -0,36 EUR -3,15%
Um 15:52 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,8 Prozent auf 12,73 USD ab. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,68 USD ab. Bei 12,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 53.343 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 61,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2024 (10,37 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 18,57 Prozent sinken.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 CNY belaufen.

Am 31.10.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 1,45 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,65 Prozent zurück. Hier wurden 213,05 Mrd. HKD gegenüber 218,85 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 4,56 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net



