BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 12,25 USD.

Die BYD-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 12,25 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 12,20 USD. Mit einem Wert von 12,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.790 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 67,37 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,37 USD. Dieser Wert wurde am 30.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 15,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BYD am 31.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 HKD, nach 1,45 HKD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 213,05 Mrd. HKD im Vergleich zu 218,85 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 31.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,45 CNY je Aktie belaufen.

