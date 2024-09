BYD Aktie News: BYD steigt am Freitagnachmittag

So bewegt sich BYD

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 30,47 USD.

Um 15:43 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 30,47 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 30,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 2.678 BYD-Aktien.

Am 13.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,66 Prozent. Bei 21,80 USD fiel das Papier am 01.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 28,44 Prozent sinken.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,41 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,21 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.08.2024. Es stand ein EPS von 3,37 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 2,62 HKD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 186,78 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,59 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 21,61 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,52 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Reaktion auf E-Auto-Zoll: China untersucht kanadische Rapsexporte

BYD-Aktie verliert trotzdem: BYD übernimmt Deutschlandvertrieb und kauft Hedin Electric Mobility

"Entschieden dagegen": China kritisiert EU-Zölle auf chinesische E-Autos und Teslas harsch