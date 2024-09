BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 29,84 USD nach oben.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,84 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 30,25 USD zu. Bei 29,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 2.153 BYD-Aktien.

Am 13.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 21,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 36,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,41 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,25 CNY aus.

BYD ließ sich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,37 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 2,62 HKD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 186,78 Mrd. HKD im Vergleich zu 153,59 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,53 CNY je BYD-Aktie belaufen.

