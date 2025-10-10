BYD Aktie News: BYD gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf BYD-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 14,02 USD.

Um 15:51 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 14,02 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 14,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 9.378 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 31,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.11.2024 auf bis zu 10,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 35,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 CNY aus.

Am 29.08.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,21 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent auf 216,81 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 190,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,76 CNY je BYD-Aktie belaufen.

