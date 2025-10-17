BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 13,40 USD.

Die BYD-Aktie musste um 15:49 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 13,40 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,52 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,55 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.565 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 29,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,30 CNY belaufen.

Am 29.08.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,81 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 190,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BYD am 31.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,74 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

