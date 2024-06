BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 28,63 USD.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 28,63 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,25 USD aus. Bei 28,79 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 7.645 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 21,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CNY an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,20 CNY.

Am 29.04.2024 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 CNY je Aktie in den Büchern standen. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,42 Mrd. CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 118,32 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BYD am 26.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,16 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NIO, Geely, Xpeng: Warum Chinas E-Auto-Aktien unter Druck geraten

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024

Tesla-Rivalen geben in China Gas: BYD, NIO, Xpeng & Co. legen mit teils neuen Rekorden vor