BYD Aktie News: BYD am Nachmittag freundlich

Die Aktie von BYD zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 13,59 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 13,59 USD. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 13,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 85.175 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,82 Prozent. Bei 10,37 USD erreichte der Anteilsschein am 30.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 31,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 29.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,21 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,12 HKD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 216,81 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2025 terminiert. BYD dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 4,75 CNY in den Büchern stehen haben wird.

