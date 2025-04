BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich BYD

Die Aktie von BYD zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 49,15 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:52 Uhr 2,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 49,40 USD. Mit einem Wert von 49,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 64.677 BYD-Aktien.

Bei einem Wert von 54,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2025). Mit einem Zuwachs von 11,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 24,46 USD erreichte der Anteilsschein am 25.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,87 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,97 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD veröffentlichte am 24.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,59 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,23 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 291,44 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 191,54 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,46 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

