Kursentwicklung

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit roter Tendenz

16.10.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 13,78 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,91 EUR 0,01 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 13,78 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,65 USD nach. Bei 13,70 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 40.116 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Bei 10,37 USD erreichte der Anteilsschein am 30.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,12 HKD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 216,81 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,00 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.10.2025 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,74 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

