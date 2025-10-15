DAX24.211 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.810 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.195 +1,3%
Notierung im Fokus

BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittwochnachmittag

15.10.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittwochnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 13,89 USD zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 3,3 Prozent auf 13,89 USD zu. Bei 14,75 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 39.988 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 32,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 33,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 CNY.

Am 29.08.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 216,81 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,00 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,75 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

