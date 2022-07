BYD Aktie News: BYD büßt am Montagvormittag ein

Um 18.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 36,96 EUR. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 36,90 EUR. Bei 37,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.240 BYD-Aktien.

Am 07.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 41,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 11,59 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 101,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,08 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 66.825,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40.991,87 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BYD am 30.08.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,86 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Kampf um Pole-Position: BYD überholt Tesla beim Absatz von Elektroautos

Erneute Softwareprobleme bei S&P 500 notiertem Aktienunternehmen: Tesla muss weltweit wohl 60.000 Autos zurückrufen

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD investiert in Halbleiterhersteller

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com