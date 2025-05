BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 59,50 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 59,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 60,00 USD. Bei 58,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 32.792 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 60,00 USD. 0,84 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (25,57 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 57,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,89 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 4,31 HKD je Wertpapier.

Am 26.04.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,34 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 HKD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 178,65 Mrd. HKD gegenüber 133,60 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 18,46 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla im Rückspiegel - BYD setzt mit Ladeinnovation und neuer Strategie neue Maßstäbe

BYD-Aktie knickt ein: Produktionsstart in Brasilien verzögert sich

Tesla-Aktie: Teslas Model Y wird in den Vereinigten Staaten günstiger