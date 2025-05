BYD Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 58,35 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 58,35 USD. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 58,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,09 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.405 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,30 USD) erklomm das Papier am 22.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 25,57 USD. Abschläge von 56,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,89 CNY, nach 4,32 HKD im Jahr 2024.

BYD gewährte am 26.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,34 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,71 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 178,65 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,60 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2025 auf 18,46 CNY je Aktie.

