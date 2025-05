BYD Aktie News: BYD reagiert am Freitagnachmittag positiv

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 59,37 USD nach oben.

Das Papier von BYD konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,8 Prozent auf 59,37 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 61,51 USD. Mit einem Wert von 57,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.099 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2025 bei 61,51 USD. Gewinne von 3,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,57 USD ab. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 132,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,32 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,89 CNY belaufen.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,34 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 178,65 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,60 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.09.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 18,46 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

