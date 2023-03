BYD Aktie News: BYD zieht am Mittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 1,5 Prozent auf 25,89 EUR. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,89 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 25,64 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.831 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 37,99 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2022 Kursverluste bis auf 20,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 31.10.2022 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 117.080,60 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,74 CNY je BYD-Aktie.

