BYD Aktie News: Bullen treiben BYD am Nachmittag an

12.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Plus bei 52,73 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 6,0 Prozent auf 52,73 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,88 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 53,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.835 BYD-Aktien umgesetzt. Am 25.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. 3,55 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,57 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 51,51 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,56 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,89 CNY belaufen. Am 26.04.2025 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,34 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,71 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,65 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 133,60 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2025 terminiert. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,48 CNY je Aktie in den BYD-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie Tesla-Aktie: Teslas Model Y wird in den Vereinigten Staaten günstiger BYD-Absatz in Deutschland im April mit neuem Rekord - Tesla klar übertroffen Tesla im Abseits: E-Autos florieren durch Rabatte und Steuervorteile - Tesla-Aktie sinkt

