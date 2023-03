BYD Aktie News: BYD am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 23:20 Uhr 3,9 Prozent. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 27,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,00 USD. Zuletzt wechselten 62.406 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 43,61 USD markierte der Titel am 29.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 36,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Abschläge von 29,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 31.10.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,97 CNY gegenüber 0,44 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117.080,60 CNY umgesetzt, gegenüber 54.306,96 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BYD am 26.04.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,74 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

