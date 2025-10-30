BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Minus

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 13,02 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 3,9 Prozent auf 13,02 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 12,90 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 13,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 175.264 Stück.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,37 USD. Dieser Wert wurde am 30.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 20,38 Prozent sinken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 CNY ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,12 HKD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 216,81 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 190,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,71 CNY je BYD-Aktie.

