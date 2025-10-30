DAX24.107 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.700 -1,1%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,94 +0,1%Gold4.005 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
BYD im Fokus

BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Minus

30.10.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 13,02 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,28 EUR -0,42 EUR -3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 3,9 Prozent auf 13,02 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 12,90 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 13,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 175.264 Stück.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,37 USD. Dieser Wert wurde am 30.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 20,38 Prozent sinken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 CNY ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,12 HKD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 216,81 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 190,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,71 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich

Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen

BYD-Aktie nach bislang schwacher Handelswoche mit Erholung

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung