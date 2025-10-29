BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BYD zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,7 Prozent auf 13,65 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 13,65 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 13,85 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.548 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 24,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 CNY, nach 1,45 HKD im Jahr 2024.

Am 29.08.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 HKD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,81 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 190,18 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 31.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,71 CNY je BYD-Aktie.

