C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 19,36 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 19,36 USD. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 18,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,86 USD. Zuletzt wurden via New York 915.508 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 132,86 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2025 Kursverluste bis auf 14,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

