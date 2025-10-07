C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf C3ai-Kurs

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 19,37 USD.

Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 19,37 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 19,35 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 19,86 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.867 Stück gehandelt.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 132,68 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,44 Prozent zurück. Hier wurden 70,26 Mio. USD gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab