Fokus auf Aktienkurs

C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag gesucht

10.09.25 16:11 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag gesucht

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 15,89 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 15,89 USD zu. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,91 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,80 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 160.265 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 183,64 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2025 Kursverluste bis auf 14,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 8,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,44 Prozent zurück. Hier wurden 70,26 Mio. USD gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,250 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

