C3ai Aktie News: Anleger setzen C3ai am Dienstagnachmittag unter Druck

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Minus bei 15,24 USD.

Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 15,24 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,16 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 15,50 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 350.104 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 195,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 3,48 Prozent wieder erreichen.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.09.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,50 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

