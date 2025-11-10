C3ai Aktie News: C3ai am Montagabend mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 15,87 USD zu.

Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 15,87 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 15,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,86 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 367.884 C3ai-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 64,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit einem Kursverlust von 7,31 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.09.2025. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,50 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

