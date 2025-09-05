C3ai Aktie News: C3ai reagiert am Nachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von C3ai zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 16,71 USD.

Das Papier von C3ai konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 16,71 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,79 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 16,59 USD. Bisher wurden heute 199.821 C3ai-Aktien gehandelt.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 169,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 11,97 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

C3ai veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,250 USD je C3ai-Aktie stehen.

