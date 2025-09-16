C3ai Aktie News: C3ai am Abend fester

Kursentwicklung

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die C3ai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 17,60 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 17,60 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,75 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 17,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 389.230 Stück.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 156,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Bei 14,71 USD fiel das Papier am 12.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,42 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von C3ai wird am 03.12.2025 gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,246 USD je C3ai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab