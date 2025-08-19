C3ai Aktie News: C3ai am Abend schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Zuletzt ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 16,77 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,0 Prozent auf 16,77 USD. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 16,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,83 USD. Bisher wurden via New York 286.284 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 168,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2025 Kursverluste bis auf 14,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,28 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

C3ai veröffentlichte am 28.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,59 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 108,72 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 86,59 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 03.09.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 09.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,584 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

