C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagnachmittag behauptet

Die Aktie von C3ai zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 17,32 USD zeigte sich die C3ai-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die C3ai-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 17,32 USD. In der Spitze legte die C3ai-Aktie bis auf 17,54 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 17,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,40 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 117.123 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 160,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 15,07 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 28.05.2025 äußerte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108,72 Mio. USD im Vergleich zu 86,59 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.09.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der C3ai-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 09.09.2026.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,603 USD je C3ai-Aktie belaufen.

