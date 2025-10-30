C3ai Aktie News: C3ai gibt am Donnerstagnachmittag ab

C3ai im Blick

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 17,28 USD.

Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 17,28 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der C3ai-Aktie ging bis auf 17,11 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 175.127 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 61,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit Abgaben von 14,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,21 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 70,26 Mio. USD.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD ausweisen wird.

