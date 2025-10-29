DAX24.126 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,27 +1,3%Gold3.998 +1,5%
C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Abschlägen

C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 17,87 USD abwärts.

Die C3ai-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 17,87 USD abwärts. In der Spitze büßte die C3ai-Aktie bis auf 17,84 USD ein. Bei 17,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 163.917 C3ai-Aktien.

Bei einem Wert von 45,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 60,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 21,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

