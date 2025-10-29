C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

C3ai im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 17,58 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,9 Prozent auf 17,58 USD. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 17,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,96 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 483.738 Stück gehandelt.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 156,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Mit Abgaben von 16,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 lud C3ai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

