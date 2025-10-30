C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 17,14 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 17,14 USD. Das bisherige Tagestief markierte C3ai-Aktie bei 17,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 438.606 C3ai-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 162,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 14,18 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,21 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

