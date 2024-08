CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 30,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 30,14 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 30,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.097 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,94 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 440,60 Mio. EUR gegenüber 317,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren

Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone